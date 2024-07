Perché la Gen Z sembra più vecchia dei Millennial?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Negli ultimi mesi, una domanda ha invaso il web: “Gen Zpiùdei?” e “Gen Z inpiù velocemente?”. Secondo un recente rapporto di Google Trends, queste sono state le query di tendenza più ricercate in relazione a questi gruppi generazionali. Gen Z comprende persone tra gli 11 e i 26 anni, mentre ihanno un’età compresa tra i 27 e i 42 anni. Se la Gen Zpiùdei, la risposta è nella storia della loro pelle Il dibattito è esploso a gennaio grazie a un video virale su TikTok di Jordan Howlett, 26 anni, che ha ottenuto oltre 24 milioni di visualizzazioni. Howlett attribuisce l’inmento precoce di Gen Z principalmente allo stress. “Viviamo in un’epoca in cui ino molto più giovani della loro età, mentre Gen Z appare molto più”, ha detto nel video.