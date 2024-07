Parigi 2024 | Copertura Completa dei Giochi Olimpici su Discovery+ in Italia

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Warner Bros. Discovery è la Casa deiin Europa e conè pronta a offrire agli appassionatini la più ampiapossibile dell’evento: oltre 3800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, dae dall’sarà l’unica piattaforma ina garantire laintegrale diper seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. Per il ritorno in Europa dei, il team di Warner Bros. Discovery ha messo in campo uno straordinario sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale, con l’obiettivo di rendere unica l’esperienza degli spettatori e memorabile ogni singolo giorno di competizione.Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros.