Oggi i funerali della piccola Sara L’amico della bimba | Ti vorrò sempre bene

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ultimo saluto aCantagalli, lafaentina di soli sei anni che si è spenta domenica scorsa al Sant’Orsola di Bologna a causa di un male incurabile, si terrà stamattina alle 11 all’obitorio di Faenza, in via Palazzina.all’obitorio da ieri è stata aperta la camera ardente che proseguirà anche dalle 8 alle 11 di, orario in cui sarà celebrata la funzione religiosa. La notiziascomparsaha varcato i confini locali. Per volontàfamiglianno graditi i fiori, non bianchi ma colorati. E sarà facoltativo devolvere una donazione in memoria diCantagalli all’associazione ‘Un battito di Ali odv’; la salma sarà cremata.