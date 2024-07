Napoli report da Dimaro | allenamento tattico con partitella

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilha svolto la seconda sessione didella giornata. L’pomeridiano è iniziato alle 18:15. La squadra ha svolto un torello a squadre. In campo anche Osimhen, che si è allenato con il gruppo anche stamattina. Conte ha diviso la squadra in due gruppi: Gialli: Caprile/Contini, Natan, Rrahmani, Rafa Marin, D’Avino, Mazzocchi, Anguissa, Iaccarino, Spinazzola, Politano, Ambrosino, Gaetano, Cheddira Blu: Turi/Sorrentino, Juan Jesus, Mezzoni, Ostigard, Zerbin, Cajuste, Russo, Popovic, Mario Rui, Ngonge, Simeone, Osimhen. I due gruppi svolgono esercitazioni tattiche. Alle 18:45 l’esercitazione termina. Poi inizia l’esercitazioni a una porta, 11 in attacco vs difesa. Si prova la costruzione e uscite dal basso con pressing avversario da fermare e arrivo sulla trequarti avversaria.