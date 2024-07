Messina Denaro si curava a Roma all’ospedale Ifo L’intercettazione del 2018 | noi più potenti del ministro della Sanità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Matteo, durante la latitanza, ha soggiornato aper seguire una terapia all’Ifo, ospedale specializzato in patologie oncologiche. Dalle carte dell’operazione “Assedio” – condotta dal Centro Dia die coordinata dalla procuraCapitale, guidata da Francesco Lo Voi – emergono anche le clamorose traccelatitanza anchena del boss castelvetranese, in fuga per oltre 30 anni, arrestato il 16 gennaio 2023 e morto in carcere nel settembre scorso per un male incurabile In carcere, una settimana fa, tra gli altri sono finiti in carcere Vincenzo Senese, figlio del boss Michele Senese – “O pazz” – storico capobandaMagliana e Antonio Nicoletti, figlio di Enrico, il cassierebandaMagliana (deceduto nel 2020). Proprio attraverso una intercettazione telefonica viene fuori il dato sull’ex latitante mafioso.