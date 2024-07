Madame Luna

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ispirato da fatti realmente accaduti, il film racconta l’incredibile storia di una giovane donna eritrea che dopo aver vissuto per anni in Libia diventando una spietata trafficante di uomini, è costretta a fuggire e intraprendere il viaggio della speranza per sbarcare come rifugiata in Italia dove, nel giro di poco tempo, saprà come farsi valere e pur andare avanti è disposta a collaborare con la criminalità locale, ma nulla sarà più come prima. L'articolo è stato pubblicato originariamente su Mister Movie