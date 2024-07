Loro Piana arriva a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per celebrare la stagione estiva, il brand luxuryrafforza la sua presenza adeidecorando la sua boutique e rilevando i chioschi di fiori del Fioraio. La Maison collabora inoltre con Bagno Piero, noto stabilimento della sofisticata destinazione balneare. Nei chioschi di fiori del Fioraio, nel cuore dell’iconica meta estiva toscana, la Maison offre un’The Art sensoriale nel mondo di. Sul lato sinistro del Fioraio, i clienti possono trovare un’ampia selezione di fiori e piante, trovando il bouquet ideale per abbellire lacasa estiva o per celebrare un’occasione speciale. La parte centrale del negozio presenta la Collezione Resort 2024 insieme a per accompagnare i clienti esperienza, una collezione di prodotti essenziali per la casa e non solo. Una serie di articoli e? pensata, per giocare, fare sport.