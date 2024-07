Lorenteggio posata la prima pietra per la biblioteca di via Odazio | pronta a novembre 2025

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano, 18 luglio 2024 – Novità importanti al quartieredi Milano: al via i lavori per la costruzione della nuovadi via. La posa dellaè avvenuta questa mattina alla presenza degli assessori alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali Emmanuel Conte e alla Cultura Tommaso Sacchi, insieme con il presidente del Municipio 6, Santo Minniti e con i progettisti, nell’area verde comunale di 16mila metri quadri su cui sorgerà l’edificio e dove sono state completate le opere di bonifica. La struttura La nuova struttura godrà di una superficie di oltre duemila metri quadri, disegnata dallo studio di architettura Grau Urtzi e da Coprat, vincitori del concorso internazionale promosso dal Comune.