L' evoluzione di stile della Regina Camilla

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) La, oggi considerata dal popolo britannico come la donna che regge le responsabilitàCorona, festeggia i suoi 77 anni - secondo compleanno comeconsorte - tra impegni e incombenze. È infatti da mesi chesta sostituendo Re Carlo - assente a causasua malattia - nelle responsabilità di corte. Dalle inaugurazioni ai matrimoni, dagli eventi formali ai tour internazionali lasembra completamente a suo agio affrontando i doveriCorona, adattando anche il suo guardaroba per ogni occasione e dando ben poco spazio alle sue origini da ragazza del countryside. I veri protagonisti dei suo outfit non sono certo i vestiti bensì i copricapi e le spille, con i quali si diverte a sperimentare liberando la fantasia.