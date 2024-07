L’evento al parco Pertini Va in scena Agri Young Cibo musica e dibattiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) È la notte gialla targata Coldiretti., la festa dell’coltura giovane, si prepara ad una lunga giornata che avrà inizio alle 15:30 altra incontri,e poi, non potevano mancare, prodotti contadini a chilometri zero. La dodicesima edizione di– La notte gialla, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo, proseguirà alle 16 con un momento di dibattito e di confronto dal titolo "Radici per il futuro" durante il quale ospiti nazionali e giovanicoltori protagonisti assoluti dell’coltura di oggi si confronteranno sul futuro dell’coltura apportando testimonianze personali e nuovi spunti di riflessione. Alle 18 nello Spazio Menchetti: open day "Dall’idea all’impresa" dedicato alla nuova guida di Coldiretti Giovani Impresa per l’avvio e lo sviluppo dell’aziendacola.