Lettera al sindaco | Strade deteriorate Crepe e scarso decoro Ancona merita di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Egregio Signore spettabili Consiglieri Comunali. Mi permetto di scrivervi per esprimere la mia preoccupazione riguardo lo stato di deterioramento dellee la crescita incontrollata delle erbacce nella nostra amata città di, con particolare riferimento al centro cittadino". Inizia così la, anzi le 33 lettere inviate da una cittadina anconetana rientrata nelle Marche dopo anni trascorsi negli Stati Uniti, a Daniele Silvetti, giunta e consiglieri comunali per chiedere aiuto sul degrado che sta avvolgendo il capoluogo di regione: "Ad oggi la mianon ha prodotto alcun risultato e temo che non ne produrrà in futuro.