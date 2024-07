La carne coltivata si può comprare nel Regno Unito il primo via libera per il pollo | sarà usato per gli animali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilè ilPaese europeo ad approvare la vendita di. Entro la fine di quest’anno, i cittadini britannici potranno andare al supermercato e acquistarecresciuta non sulle ossa di capi di bestiame, ma in laboratorio. Ad essere stato approvato dalla Animal and Plant Health Agency e dal Dipartimento per l’Ambiente, l’Alimentazione e l’Agricoltura è uno specifico prodotto della compagnia Meatly: ilcoltivato. Questo verrà destinato solo al cibo perdomestici. Meatly – si legge sul Guardian – vuole rivolgersi a quei clienti che avendo cani e gatti e altrida compagnia prettamente carnivori devono necessariamente acquistare della, ma vogliono farlo evitando che questa provenga da polli allevati, uccisi e macellati.