Juventus Thiago Motta | Felice di essere qui Voglio una squadra orgogliosa e pronta a competere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) E’ iniziata l’era. Laha ufficialmente presentato nella sala stampa dell’Allianz Stadium il suo nuovo allenatore. Presenti alla conferenza stampa anche l’Ad Maurizio Scanavino e il Ds Cristiano Giuntoli. Il nuovo tecnico bianconero si è presentato davanti ai media per rispondere alle domande e raccontare la sua idea di: “Grazie a tutti diqui. Sono contento diqui, sonodiarrivato ad un club di questo calibro. I primi giorni sono stati intensi e credo che questo possal’inizio di un ciclo interessante.unae che renda i tifosi felici. E’ un club ambizioso, ad oggi bisogna prepararsi bene, concentrarsi al massimo per poterad ogni livello”, esordisce. “Io e lo staff abbiamo tutto per poter fare bene. Vorremmo trasmettere energia positiva e far crescere il più possibile la rosa.