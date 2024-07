ITALIA – REPUBBLICA CECA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua senza sosta il Campionato Europeo Under 18 maschile con gli azzurri che hanno conquistato la matematica qualificazione alla semifinale. Gli azzurri sono ancora imbattuti nel proprio girone ed oggi disputeranno l’ultimo match del girone contro laper mantenere il 1° posto in classifica e l’imbattibilità, prima di conoscere l’avversaria della semifinale. L’ha messo in scena prestazioni sempre più convincenti e lotta a tutti gli effetti per conquistare la medaglia più importante.