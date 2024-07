Incendio Farla a Latina i risultati del monitoraggio | Non ci sono diossine nell’aria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – “L’che si è sviluppato tra il 15 e il 16 luglio a, interessando la fabbrica di prodotti farmaceutici, non ha prodotto, ce lo confermano i primidelle analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale”. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport, Elena Palazzo. “I rilievi di Arpa Lazio servono a monitorare le sostanze potenzialmente nocive che posessere immessein seguito a une in questo caso il dato è confortante e non emergono criticità rispetto ai parametri analizzati – spiega l’assessore -. Risultano infatti sotto i valori di riferimento, e ad un livello atteso in condizioni normali, sia le, sia gli Idrocarburi Policiclici Aromatici che i Policlorobifenili”.