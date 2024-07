Howe ribadirà il desiderio di mantenere l’uomo del Newcastle a Paul Mitchell

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La prossima stagione di Premier League sarà estremamente importante per ilUnited. Dopo aver perso del tutto l’Europa, in gran parte a causa degli infortuni subiti da giocatori chiave dopo una massacrante stagione 2023/24, che ha incluso la loro prima incursione in Champions League da oltre 20 anni, Eddiesa di non avere scuse per non far tornare il club in alto. Anche se la mancanza di entrate da quelle serate europee speciali potrebbe avere ripercussioni negative sul Fair Play Finanziario, il riposo e il recupero che i giocatori delle Magpies avranno rispetto alle squadre che si prevede saranno presenti nella prossima stagione, saranno probabilmente di grande beneficio.