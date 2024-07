GP Ungheria di F1 in tv dove seguire in streaming qualifiche e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo una settimana di pausa per rimettere insieme le idee, la F1 torna in pista a Budapest per il GP d’. All’Hungaroring riparte la corsa al titolo che vede la Red Bull e Max Verstappen ben saldi al comando, ma gli ultimi weekend disembrano aver rimescolato le gerarchie in griglia, con Ferrari, Mercedes e McLaren pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo di vicecampioni o sognare di scalzare la scuderia austriaca e l’olandese. Una Ferrari nuova vuole essere protagonista Il weekend di Silverstone in Inghilterra è stato quello delle sorprese, con un vincitore che nessuno si sarebbe mai aspettato. Certo, dire che la vittoria di Lewis Hamilton era contro ogni pronostico suona strano, soprattutto visto il palmares del Re nero che però prima del GP di casa non vedeva il gradino più alto del podio da due anni e mezzo.