Golf | Daniel Brown sera di testa all’Open Championship Francesco Molinari Migliozzi e Manassero vicini al 40 posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Passano le 21:30 in Scozia, le 22:30 in Italia, quandocompleta un primo giro di grande livello, con due birdie nelle ultime tre buche, ed è il primo leader dell’Open2024 al Royal Troon. Quasi incredibile il destino del ventinovenne di Northallerton che tutti conoscono come Dan(ma, evidentemente, è più capace nelche nell’arte dell’omonimo scrittore), che al primo Major della propria carriera mette la propria impronta su quello che poteva essere il giorno di Shane Lowry. Lo è invece di un uomo alla seconda stagione sul tour europeo. Lowry, si diceva. Sembrava lui il grande festeggiato, in una giornata con parecchio vento (soprattutto contrario) a mettere a tutti i bastoni tra le ruote, tant’è che sono solo 17 quelli in grado di finire sotto il par.