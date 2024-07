Gismondo | Dal lockdown agli eventi avversi | vi dico tutto L’intervista esplosiva al GdI

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) La virologa Maria Rita, in prima linea per la verità su Covid e vaccini, è tornata alla carica con una intensa intervista al Giornale d’Italia. Partendo dal suo ultimo libro, “La pecora nera”, la dottoressa ha parlato dell’obbligo vaccinale per bambini, della variante del Covid Kp3 (“si aggiunge a quei virus respiratori che ci danno sindrome simil-influenzale con qualche linea di febbre ma niente di più”) e del tavolo tecnico suglida vaccino Covid su cui sta lavorando il ministro della Salute Orazio Schillaci. Spiega: “Il libro parla dei punti più critici della pandemia. Critico uno spreco economico incredibile che non ha intaccato la scienza, anche se le risorse diminuiscono per altri investimenti. In quel periodo le persone hanno avuto conseguenze importanti, ci sono stati suicidi tra i giovani.