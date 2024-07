Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’Inter quest’oggi ha ufficialmente dato il suo benvenuto a Piotr Zielinski. Il calciatore polacco hato al massimo il suo, mettendosi già al. Non manca lache immortala il momento. UN ALTRO ARRIVO – Anche l’ultimo preannunciato e atteso arrivosi è concretizzato quest’oggi. Piotr Zielinski, uno dei grandi colpi a parametro zero della stagione di Giuseppe Marotta – ha ufficialmente dato inizio alla sua avventura in nerazzurro. In verità l’Inter aveva annunciato l’acquisto del calciatore più di una settimana fa, attraverso un comunicato e il lancio di rito sui canali. Solo oggi, però, il tutto si è davvero concretizzato davanti agli occhi dei tifosi e dello stesso Simone Inzaghi.