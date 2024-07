FOTO La ‘Casa di Jonas’ è realtà | da settembre sarà dedicata alla neuropsichiatria infantile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa “Casa di Jonas”, la struttura per i servizi materno infantili, è stata inaugurata oggi in via Mazzoni nel quartiere Pacevecchia. Daoperativa e potrà ospitare i bambini problematici affetti dal problema della. Deciso passo in avanti nel settore dei servizi sociali da parte del Comune capoluogo che di fatto consegnacollettività, nel quadro delle politiche del welfare, un segmento importante a favore della cura e dell’assistenza ai piccoli fragili ed alle loro famiglie.