Forti temporali e grandine Il meteo rovina il weekend estivo degli italiani | ecco dove le previsioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Stop all’anticiclone africano sull’Italia che ha portato le temperature oltre i 35-37°C al Centro-Sud e fino a 38°C al Nord. Il tempo è destinato a cambiare e purtroppo questo cambiamento avverrà nel nel corso del, quando gliavranno uno o due giorni per rilassarsi e potersi godere, laghi, mare e montagna. Secondo le, in alcune zone del nostro Paese è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà violenti nubifragi ein alcune zone dell’Italia. Questo il quadrodelineato dagli esperti nelleper la giornata di oggi, 18 luglio, e per i giorni a venire.Andrea Garbinato del sito www.iL.it comunica che fino al, oltre al caldo torrido, si dovranno fare i conti anche con l’afa.