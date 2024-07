F1 Norris | Non mi interessano le critiche Verstappen? Potrei fare l’idiota ma non voglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Rispetto quello che le persone dicono, ma non mi interessa chi parla negativamente di me. So comequesto lavoro, cerco sempre di migliorare il mio modo di pensare e di parlare, ma posso dire e pensare quello che. La sfida con? Sono un bravo ragazzo e cerco sempre di essere rispettoso. Se volessi,comportarmi da idiota equel tipo di personaggio, ma nonfarlo e non ne ho bisogno“. Lo ha dichiarato Landoin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria di F1, commentando lericevute nelle ultime settimane, in cui è stato accusato di aver perso occasioni importanti. F1,: “Non mile, ma non” SportFace.