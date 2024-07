F1 Gp Ungheria Piastri | Lavorato su ciò che è andato storto a Silverstone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il pilota australiano della McLaren, Oscar, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Gp diall’Hungaroring parlando della ripresa del campionato dopo il turno inglese di: “Apenso che sarebbe stata dura, essendo la seconda vettura del team, e le condizioni erano sfavorevoli. In quella gara con alcuni scenari avremmo potuto vincere, ma con i se e i ma non si fa nulla. Analizzando il tutto abbiamo capito come poter fare meglio e cosa è. Il fatto che fossimo in corsa per la vittoria, eravamo quarti o quinti, è comunque positivo. Poi abbiamo commesso qualche errore”. “Opportunità difficili da cogliere ma ce ne stiamo creando alcune. Siamo in gara contro squadre che da un decennio lottano per le prime posizioni, noi abbiamo poca esperienza rispetto ai nostri avversari, stiamo imparando tanto.