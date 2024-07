EA FC 25 Rimossi I Contratti Dalla Modalità Ultimate Team

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 18 luglio 2024) Isono stati eliminatipopolaredell’attesissimo nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 25. Gli oggetti giocatore e gli allenatori non avranno più bisogno di, in questo modo la softwarehouse canadese vuole dare la possibilità di tornare all’azione sul campo più velocemente rispetto al passato prima. Dunque dopo la rimozione delle carte forma Electronic Arts ha ridotto ulteriormente il numero di oggetti che saranno disponibili nei pacchetti di UT 25. Non sappiamo ancora se le carte contratto saranno rimpiazzate con altre carte o se semplicemente aumenterà il drop rate delle carte più ricercate o peggio solo quello delle carte che non servono a molto.