È morto Hassani Shapi l’attore de Il Clandestino aveva 51 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Èkenyano diventato famoso in Italia per le sue partecipazioni a film di successo come Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi, Lezioni di cioccolato con Luca Argentero e alla recente serie tv Ilcon Edoardo Leo.nel suo paese d’origine a Mombasa all’età di 51, qualche giorno prima del suo compleanno. La notizia in Italia è stata diffusa da Edoardo Leo sui suoi sociallavorato il progetti internazionali come Star Wars-Th world in not enough. Ha lavorato tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma in Italiapartecipato, tra l’altro, a tanti film e serie, tra cui Lezioni di cioccolato, Nessuno mi può giudicare, L’isola dii Pietro, Gente di mare, L’ispettore Coliandro.