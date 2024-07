Dimaro De Laurentiis in tribuna con i tifosi | la risposta su Hermoso spiazza tutti – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua la preparazione in Val Di Sole per il Napoli di Antonio Conte. Sessione mattutina per la squadra azzurra: si è visto anche Victor Osimhen. Gesto a sorpresa di De. Continua inesorabile la preparazione del Napoli, sotto lo sguardo attendo di Antonio Conte e del suo staff, in Val Di Sole. L’entusiasmo deiè alle stelle, malgrado una stagione da dimenticare. L’effetto Conte si sta sentendo in maniera netta anche a, cornice ormai abituale per la primissima fase di stagione. Seduta mattutina per la squadra azzurra, che si è ritrovata in campo per compiere le solite esercitazioni tecnico – tattiche messe a punto dal tecnico leccese e dai suoi collaboratori. C’era grande attesa per capire se Victor Osimhen fosse presente ancora a, considerate le insistenti voci di calciomercato che lo vogliono ormai a un passo dal Paris Saint Germain.