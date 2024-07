Deputati di Milei visitano in carcere aguzzini della dittatura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sei parlamentariLibertad Avanza, il partito del presidente argentino Javier, sono andati aldi Ezeiza a visitare i repressori condannati per crimini contro l'umanità durante lamilitare (1976-1983), tra cui Alfredo Astiz, condannato per l'omicidio di due suore francesi. I legislatori negano che i condannati siano repressori e li descrivono come "ex combattenti delle battaglie contro la sovversione marxista", sostengono che i processi sono una "farsa" e minacciano di denunciare al ConsiglioMagistratura i giudici che li hanno condannati. La delegazione di legislatori era composta da Bernardo Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Maria Fernanda Araujo e Rocio Bonacci, riferiscono il quotidiano Pagina 12 e il canale televisivo A24.