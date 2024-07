Colle | migrantiBrasile li fa cittadini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 17.03 "Il Brasile dà una lezione di civiltà con la capacità di rendere" i migranti. Così il capo dello Stato a Rio de Janeiro. Poi: "Il mondo ha bisogno di energie nuove. I vecchi protagonisti sono inadeguati per i problemi globali, hanno bisogno di nuovi protagonisti. Italia e Brasile intendono fare questo discorso congiunto per arrivare a mantenere prospettive di pace", ha detto Sergio Mattarella. E cita il Papa: "La democrazia non gode di buona salute".