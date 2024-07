Ci prenderemo una pausa svilupperemo i nostri progetti ci riposeremo dal 2020 non ci siamo fermati Il futuro? Vedremo | lo stop di Colapesce Dimartino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)stanno promuovendo in giro per l’Italia il nuovo singolo “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”, scritto dagli stessi Lorenzo e Antonio, dove cantano di “belle minchiate e canzoni già usate”. Nel frattempo sono in giro con il loro nuovo tour Lux Eterna Beach Estate 2024 fino a settembre. E dopo cosa accadrà? Lo rivelano i due artisti in una intervista a La Repubblica: “Ciuna, alla fine del tour, ci, dalnon cipiu?. Ma continueremo a essere noi, in”. Il punto affrontato dai due cantautori era inserito in un discorso più ampio sul tema del successo e delle aspettative: “Chi lavora in campo artistico e? piu? esposto, la musica e? cambiata, c’e? bisogno di successi, di apparire in contesti super, soprattutto sui social. In un giovane cio? puo? far saltare i nervi.