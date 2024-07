Canoa Quante medaglie per i ferraresi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fine settimana in Friuli per i giovanissimi velocisti delClub Ferrara. Sulle acque del fiume Corno a San Giorgio di Nogaro si è svolta la seconda tappa del “Giovani” per il raggruppamento Centro-Nord Italia. La competizione prevedeva gare di fondo sulla distanza dei 2000 metri e gare sprint sui 200 metri, sia in barche singole C1 e K1 sia in barche multiple C2, K2 e K4. Mattia Rizzieri in categoria Allievi B vince una medaglia d’argento in C1 e duedi bronzo in K1 competizioni sprint e in K4 misto 200 mt, dimostrando grande versatilità e padronanza di entrambe le discipline della velocità. Pola Dianati in categoria Cadette B porta a casa ben 3d’oro, tutte in canadese, vincendo sia sulla lunga distanza dei 2000 metri, sia nelle gare sprint dei 200 metri in C1 e in C2 open.