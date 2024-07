Campi Bisenzio dopo l’alluvione apre la nuova sede del consultorio familiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Firenze), 18 luglio 2024 – Lunedì 15 luglio ha aperto ladelin via de' Bruni ache la precedentedi via Rossini era stata resa inagibile dall'alluvione del novembre 2023. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 08.00 alle 14. Nel nuovosi svolgeranno tutte le attività previste dal servizio: visite ostetrico-ginecologiche; consulenze, informazioni e sostegno rispetto alla procreazione responsabile, compresa la prescrizione di presidi farmaceutici e di accertamenti diagnostici, il sostegno e la certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza e la gestione di tutte le tematiche inerenti gli aspetti della salute riproduttiva della donna (sterilità, menopausa, attività di screening e prevenzione oncologica).