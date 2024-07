Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 18 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rinaldi dall’Osimostazione al Portuali Dorica. Lucci al Pietralacroce .Beu confermatoVigor Senigallia. Renzi tornaTreiese. Il difensore Ricci all’Aesse Senigallia. Mazzieri tornaCastelfrettese, estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Giovedì 18ore 15.51 – ECCELLENZA – Il Portuali Dorica firma Leonardo Rinaldi difendore classe 1998. Dopo le esperienze giovanili con la Giovane Ancona e la Juniores a Recanati, il giocatore ha mosso i primi passi, per quattro stagioni consecutive e fino al 2020, inD con la maglia dei leopardiani. Poi, nell’annata 2020-2021, in Eccellenza con il Castelfidardo e di nuovo in D l’anno dopo. Dunque, in Promozione, con la maglia dell’Osimo Stazione Conero Dribbling di cui è stato anche capitano. 14.