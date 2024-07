Basket femminile l’Italia Under 17 batte l’Argentina ai Mondiali Ora c’è la Francia ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’Ital17 non si ferma aidi categoria in Messico e dopo le tre vittorie su tre nella fase a gironianchenegli ottavi di finale con il punteggio di 67-49. Le azzurre continuano, dunque, il percorso netto e ora neidi finale sfideranno la, che ha battuto di misura la Croazia. Top scorer Emma d’Este con 11 punti, mentre in doppia cifra ci sono anche Isabel Hassan e Nicole Torresani, con 10. Parte soffrendo, consul pezzo e che nei primi dieci minuti mette in difficoltà le azzurre. È in particolare Sol Depetris a rendere difficile la difesa per le azzurre, che provano a rispondere con Hassan e Giacchetti e dopo un avvio complesso vanno avanti 12-7.