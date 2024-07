Basket A1 donne Le sarde salgono addirittura dalla B Regionale Alghero salto triplo L’E-Work sorride

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) E alla fine la serie A1 femminile sarà a dodici squadre. La telenovela dell’estate, che poteva portare all’ennesima stagione con il massimo campionato composto da un numero dispari di partecipanti dopo l’uscita di scena di Virtus Bologna, Ragusa e Oxygen Roma, ha avuto il lieto fine grazie alla Mercede, che da un giorno all’altro ha deciso di fare unalla serie A1. Una scalata che porterà la dirigenza a sborsare almeno 500mila euro. Come leriescano a costruire una squadra competitiva visto che il mercato offre pochissimo per quanto riguarda le italiane, lo scopriremo solo nelle prossime settimane, ma questa new entry fare soprattutto l’E-e le altre squadre in corsa per la salvezza, perchèdiventa la maggiore candidata ad essere l’unica retrocessa dall’A1.