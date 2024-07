Baseball Serie C Papalini obiettivo raggiunto | centrati i playoff per la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)per laPesaro. La vittoria contro il Rimini 86 regala alla squadra biancorossa l’accesso alla fase finale del campionato diC, con l’, mai nascosto durante la stagione, dellainB. Dopo il successo contro il Minerbio per 13 a 3, arrivato sul diamante di casa intitolato a Norberto Crinelli, la squadra pesarese nel turno scorso è stata chiamata alla difficile sfida contro il Rimini 86, battuto per 19 a 9. La partenza del match non è stata delle migliori, infatti i riminesi hanno incamerano subito un vantaggio di due punti fin dal primo inning. Ma i locali hanno dimostrato carattere, ribaltando il risultato a suon di battute valide, segnando ben 10 punti sul tabellone alla fine del terzo inning.