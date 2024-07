Anziano muore intrappolato nell' auto in fiamme | tragico incidente a Goriano Sicoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Aquila - Unè avvenutoe campagne di, dove un 93enne di Cocullo, Orlando Risio, è morto carbonizzatoa sua. Il corpo senza vita dell'è stato trovato nel pomeriggio dai vigili del fuoco di Sulmona, intervenuti per domare un incendio di sterpaglie. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno notato una Fiat Panda vecchio modello coinvolta nel rogo. All'interno dell', hanno scoperto il cadavere carbonizzato di Risio. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, ma le prime ipotesi suggeriscono che potrebbe essere stato causato da unche ha generato un corto circuito, impedendo all'di uscire dall'abitacolo. L'agenzia giornalistica ANSA riferisce che, secondo i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, è probabile che l'abbia provocato il corto circuito fatale.