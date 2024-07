Viggo Mortensen contro i franchise contemporanei | Sono prevedibili e scritti male

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'attore ha ammesso di non aver più partecipato a nessundopo Il Signore degli Anelli perché non li riteneva all'altezza In un'intervista rilasciata a Vanity Fair è stato chiesto aperché non ha mai preso parte a un altro grandedi Hollywood dopo aver interpretato Aragorn nell'iconica trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson tra il 2001 e il 2003. L'attore ha dichiarato di non avere nulla, anche se ha ammesso che spesso questi film a Hollywood nonabbastanza benda catturare la sua attenzione. "In realtà non cerco o evito nessun genere o budget di qualsiasi dimensione. Cerco solo storie interessanti", ha specificato. "Non mi importa quale sia