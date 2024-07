Uomini e Donne pesanti insulti a Ida sui social | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Personaggi tv. “”, sono trascorsi ormai quasi due mesi dall’ultima puntata del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Sicuramente una delle protagoniste assolute di quest’ultima edizione è stata Ida Platano che però non ha avuto molta fortuna nel trovare l’amore neppure rivestendo il ruolo di tronista. Difatti Ida non è riuscita ad arrivare a una scelta a causa delle numerose segnalazioni arrivate sul suo corteggiatore preferito, Mario Cusitore. Nelle ultime ore, l’ex tronista di “” è finita nuovamente al centro dei riflettori, ma questa volta non per vicende amorose. Ida è stata pesantemente insultata da un hater suied ha deciso di replicare pubblicando sul suo profilo personale Instagram gliricevuti negli ultimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.