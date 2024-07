Un corso per tenere viva la tradizione artigianale del ‘punto Tavarnelle’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) BARBERINO TAVARNELLE – Impara l’arte con il punto Tavarnelle. Si chiama così il, diviso in tre livelli, organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle con Chiantiform. L’obiettivo è quuellola memoria delle artigiane di una volta che creavano capolavori in tessuto con l’ago e il filo e non disperdere l’abilità di inizio secolo sche ha fatto del Punto Tavarnelle, simbolo di identità locale, uno dei pizzi più pregiati del mondo. Il, che vede una settantina di partecipanti, è stato reso possibile grazie alla donazione di una cittadina. Il Punto tavarnelle è un ricamo ricercato e in voga negli anni Cinquanta, utilizzato dai brand dell’haute couture per realizzare scarpe d’autore, come quelle di Ferragamo indossate dalle stelle del cinema italiano e internazionale tra cui spiccano i nomi di Sofia Loren e Audrey Hepburn.