Traffico Roma del 17-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Salaria fine anche in esterna dalla Pontina alla Appia chiusa temporaneamente incendio di fogliame via del Casale Lumbroso tra via della Tenuta di Santa Cecilia e Vicolo del Casale Lumbroso per un incidente code su via Cristoforo Colombo in prossimità di viale Europa verso il centro su via del Foro Italico rallentamenti e code da Corso Francia a Salaria in direzione di San Giovanni per lavori sulla Pontina all’altezza di Castelno possibili rallentamenti in direzione di Pomezia trasporto ferroviario sospesa per la circolazione della lineaNapoli via Formia tra torricola e Pomezia non si escludono ritardi per i treni Intercity e regionali per dettagli su questa e altre notizie consultate il sitoluceverde.