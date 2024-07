Traffico Roma del 17-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per urgenti lavori tempo è chiusa via del Fosso del Torrino all’altezza di via Ostiense per un incendio sullo spartidisagi per chi si trova a percorrere la Flaminia all’altezza di via di Grottarossa a causa della scarsa visibilità sono formati code nelle due direzioni ricordiamo che è chiusa la stazione Spagna della metro a per lavori di restyling la stazione rimarrà inaccessibile fino al 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiude anche la stazione di Ottaviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 settembre mi anticipo infine che domani è previsto uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 che riguarderà all’intera rete Atac bus gestiti dallaTPL degli autoservizi Troiani a livello regionale saranno possibili disagi anche per i servizi ferroviari della ...