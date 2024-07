Titanic | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024): dallesulCon ildel 1997(qui la recensione), il regista James Cameron si è consacrato come uno dei massimi autori cinematografici di sempre. Il suo kolossal ha infatti infranto ogni record possibile, dando vita ad una perfetta unione tra la forza degli effetti speciali e quella del racconto. La vicenda da lui raccontata non manca di emozionare anche oggi, facendo innamorare intere generazioni di spettatori dei suoi protagonisti e della loro struggente. Vero e proprio punto di svolta nelladel cinema, ilrappresenta inoltre uno dei massimi traguardi raggiunti in campo tecnologico. Pioniere negli effetti speciali, Cameron ha qui superato sé stesso, consegnando al mondo qualcosa di mai visto prima.