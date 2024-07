Telecamere ’intelligenti’ in centro | Uno strumento per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ci saranno ’occhi’ super tecnologici a vigilare sullain. Sono infatti in fase di installazione tresuper performanti realizzate da una ditta tedesca e uniche nel loro genere, permettendo una nitidezza assoluta anche in fase di zoom utile all’identificazione di ogni singolo soggetto ripreso. L’amministrazione ha messo in campo circa 45mila euro per l’acquisto dei tre sistemi di video sorveglianza che saranno montati a Palazzo Quartieri così da riprendere la via Carducci, al pontile (in modo da sorvegliare il lungomare) e all’angolo tra via Spinetti e via Carducci (così da monitorare via Mazzini e piazza Garibaldi).