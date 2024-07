Svolta a Rete4 Del Debbio prende il posto di Berlinguer Tornano I Cesaroni | i palinsesti Mediaset

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Paolo Delrà ildi Biancanell’access prime time di Rete 4. Ad annunciarlo è stato Mauro Crippa, direttore generale dell’Informazione di, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese per svelare i nuovi. “Una novità sostanziale riguarda l’access prime time di Rete 4 – ha detto -. Biancaha fatto un tratto di strada lo ha fatto molto bene e siamo soddisfatti. Da settembre partirà Paolo Delsu quello spazio”.Del-Berliguer: “Ma non è una bocciatura” “Non è assolutamente una bocciatura” di, ha subito chiarito Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-. “Vorrei ricordare che tempo fa l’access di Rete 4 era stato fatto dal Del; poi abbiamo cambiato ed è stato fatto da **Mario** Giordano, poi da Barbara Palombelli. In seguito da Nicola Porro e poi da