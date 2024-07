Svolazzando tra libri e musica con Serafini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Secondo e ultimo appuntamento con "tra", la mini rassegna tra parole, note e tipicità al Giardino delle Farfalle a Montalto di Cessapalombo. Questa sera Maurizio(foto) presenta "Concerto per cornamusa e giramondo. In viaggio con musicisti ribelli" (Terre di Mezzo Editore). Ovvero la meraviglia dei cammini, degli incontri, dellae il viaggio che porta a creare il Montelago Celtic Festival. Con ladi Luciano Monceri e la conduzione di Barbara Olmai. Le prenotazioni per la cena a buffet possono arrivare entro stamattina al 3402522383. L’appuntamento, in collaborazione con IIE Impianti Elettrici di Urbisaglia, è dalle 19.30/20. L’incontro sul libro si svolgerà dopo la cena.