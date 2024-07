Studiare conviene | con la laurea tassi di occupazione più alti Ma arrivarci è più facile per chi ha genitori laureati I dati Istat

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I nuovisui livelli di istruzione e sul vantaggio garantito da unao da un diploma sul mercato del lavoro confermano cheè un buon investimento. Stando alle rilevazioni dell’istituto di statistica, infatti, il tasso dideiti di età compresa tra i 25 e i 64 anni nel 2023 ha superato di 11 punti percentuali quello dei diplomati: 84,3% contro 73,3%. Tra gli under 35 che hanno conseguito il titolo da uno a tre anni prima, il divario si allarga ulteriormente, fino a 15,7 punti, anche se le percentuali sono in entrambi i casi inferiori: rispettivamente 75,4% e 59,7%. Per i più giovani, quindi, aver studiato di più è determinante nella possibilità di trovare un posto.