Strada chiusa al Parodi | via ai lavori dopo quasi 3 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Spezia, 17 luglio 2024 – Prenderanno il via domani, giovedì 18 luglio, gli interventi previsti dal Comune della Spezia per la realizzazione di opere di consolidamento per il ripristino del tratto didi via delin località 'Lo Spaccato', oggetto in ottobre-novembre del 2021 di un evento franoso che ha generato il crollo di un tratto del muro sottoscarpa in pietra e la chiusura al transito veicolare. “Domani inizieranno idi riqualificazione di via del, nella località 'Lo Spaccato', che collega la città a importanti siti di interesse per cittadini e visitatori, come sentieri immersi nella natura molto frequentati, tra cui l'Alta Via delle Cinque Terre, il Monte Bramapane e il Monte– dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – .