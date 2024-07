Spider-Noir | nuovi rumor anticipano la trama della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)laCominciano a circolare in rete diverse informazioni es in merito a, la prossimalive action frutto di un accordo tra Prime Video e SONY in cui vedremo il personaggio interpretato da Nicolas Cage combattere il crimine nell’epocaDepressione. Secondo un report (tramite Daniel Richtman), Ben Reilly (Cage) dovrà affrontare Silvio Manfredi, alias Silvermane, e Yuri Watanabe, alias Wraith. Le sinossi trapelata ma non confermata recita: “Seguiamo Ben Reilly, un investigatore privato, mentre si imbatte in una tana di corruzione nella città di New York del 1933, scoprendo anche il suo passato di supereroe. Reilly indaga sulla morte di Edward Addison, cosa che lo porta a scoprire che il sindaco è finito in un giro nefasto che coinvolge il boss del crimine Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe.