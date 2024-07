Softball | USA e Giappone chiudono la prima fase a punteggio pieno ai Mondiali 2024 Italia beffata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il dado è tratto. Nella serata odierna si è chiusa ladei Campionatidi, rassegna indi svolgimento nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine). Dopo l’ultimo match in programma, quello che ha visto fronteggiarsie Canada, si è completato il quadro di quello che sarà il Super Round dedicato alle prime quattro della classe e il cosiddetto Placement Round, necessario per stabilire le posizioni di rincalzo dalla quinta all’ottava piazza. Il raggruppamento A è terminato con la terza vittoria consecutiva degli Stati Uniti che, rispettando ai favori del pronostico, hanno dominato in lungo e in largo contro la Cina, passando per 6-0. Le statunitensi, prime nel girone, accedono così alla secondainsieme al Canada, uscita vittoriosa all’ultima azione dell’ultimo inning beffando l’per 5-4.